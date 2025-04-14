Пензенцы стали реже оформлять микрозаймы

14.04.2025 | 14:52

Жители Пензенской области стали реже оформлять микрозаймы. С начала 2025 года микрофинансовые организации (МФО) выдали около 793 млн рублей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Почти 688 млн из этой суммы взяли в долг представители бизнеса, более 104 млн - физические лица.

В прошлом году также наблюдалась тенденция к снижению объемов: МФО, зарегистрированные в регионе, выдали более 50 000 займов на 1,2 млрд рублей, что оказалось ниже показателей 2023-го на 48% и 28% соответственно.

689 млн рублей взяли в кредит рядовые пензенцы, 532 млн - компании и индивидуальные предприниматели.

«В основном граждане оформляли микрозаймы офлайн», - уточнили в региональном отделении Банка России.