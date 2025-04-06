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Экономика

Пасхальный кулич подорожал более чем на 20%

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За год в России подорожали все ингредиенты для выпечки домашнего кулича. Исключение - яйца. Их стоимость снизилась на 0,25%.

По сравнению с 2024-м цены на продукты для кулича увеличились в среднем на 20,9%, подсчитали специалисты кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова. На эти данные ссылается издание Life.ru.

Больше всего выросла стоимость соли (+23%) и сливочного масла (+38,5%). Увеличились ценники на дрожжи (+23%), муку (+7,1%), сахар (+5,1%), молоко (+3,19%).

«Цена за килограмм цукатов за год выросла с 835 руб. до 890 руб. (на 6,59%), орехов - с 1 013 руб. до 1 104 руб. (на 9,1%)», - отметили исследователи.

Они подсчитали, что выпечка кулича в среднем обойдется российской семье в 803 рубля.

В Приволжском федеральном округе, куда входит Пензенская область, расходы на приготовление главного пасхального угощения выросли на 21,9%. Дешевле куличи обойдутся только жителям Центрального федерального округа, там цены на ингредиенты поднялись на 17,6%.

В этом году православные россияне будут праздновать Пасху 20 апреля.

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