Молодежь и пенсионеры стали чаще открывать вклады

10.03.2025 | 15:58

Объем российского рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года, прогнозирует ВТБ. По итогам года он увеличится на 21% и превысит 68 трлн рублей.

В 2025-м россияне смогут заработать на вкладах около 9 трлн, что обновит рекорд 2024-го и станет основным драйвером роста рынка сбережений.

При этом за прошедший год количество вкладчиков в возрасте от 19 до 24 лет увеличилось почти на 90%, а объем их депозитов - в 2,2 раза, он составил 71,2 млрд рублей. Также существенно больше (+63%) стало вкладчиков старше 71 года, суммарно их сбережения за год выросли на 78% и достигли 1,3 трлн рублей. Для сравнения: количество клиентов трудоспособного возраста (от 25 до 46 лет) увеличилось в среднем на 47%.

По данным ВТБ, высокими ставками по депозитам в прошлом году активно пользовались родители для формирования накоплений для будущего детей. Более чем в два раза увеличилось число россиян в возрасте от 14 до 18 лет, на чье имя открывались вклады, общая сумма их сбережений превысила 12,8 млрд рублей.

«Экстрадоходность по накопительным продуктам в прошлом году никого не оставила равнодушным. Мы видим, как выросла финансовая активность молодого и старшего поколений. Молодежь стала более бережно относиться к финансам и формировать сбережения, пенсионеры доставали деньги «из-под подушки» и размещали на вкладах, получая неплохой пассивный доход к пенсии. Еще одним фактором в пользу выбора депозита у этих категорий клиентов стала легкость и доступность открытия - максимально простой клиентский путь за несколько кликов в онлайн», - прокомментировала заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений банка Ольга Сердюкова.