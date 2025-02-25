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Экономика

Финансист назвал срок снижения ставок по ипотеке

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К концу текущего года ставки по ипотеке снизятся. Такой прогноз дал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

14 февраля ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. По словам Балынина, пока банки в своих предложениях по ипотеке не отреагировали на это решение.

«Ставки по кредитам всегда снижаются медленнее, чем ставки по вкладам. Банки не хотят потерять потенциальную прибыль. Сейчас можно найти предложения начиная от 24-25% - их пока немного, но большинство системно значимых банков в ближайшее время постепенно опустят свои ставки по ипотеке до этих значений», - объяснил ситуацию экономист.

Он предположил, что к концу 2025 года предложения по ипотеке могут быть в пределах 18-21%.

Также Игорь Балынин отметил, что ипотеку по ставкам от 10% даже нецелесообразно рассматривать, так как переплата будет чрезмерно высокой. Он посоветовал размещать средства для первоначального взноса на банковском вкладе.

Ранее аналогичную точку зрения высказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин. По его мнению, повышение ключевой ставки уже привело к замораживанию рынка жилья. Он рекомендовал брать кредиты, когда ставки по ним будут находиться в пределах 10% годовых.

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