Оценены перспективы партнерства банков и маркетплейсов

Российские банки и маркетплейсы переходят к более зрелой модели взаимодействия и могут в перспективе запустить новые совместные бизнес-решения, ориентированные на удобство клиентов. Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По ее оценке, эволюцию отношений между банками и маркетплейсами можно описать через психологические стадии, значительная часть которых уже пройдена: «Это как принципы психологии - вначале отрицание, потом принятие, потом созидание. Мне кажется, что этап отрицания с маркетплейсами и с банками маркетплейсов уже пройден».

Ольга Скоробогатова отметила, что изменения происходят с обеих сторон: как банки пересматривают свое отношение к экосистемам, так и сами маркетплейсы начинают по-новому оценивать ограничения собственной банковской модели.

«Не только банки, которые видели справедливые угрозы в банках-маркетплейсах, но и сами маркетплейсы стали понимать, что, имея только свой банк, ты своему клиенту не дашь все те сервисы и продукты, которые он хочет получить», - пояснила она.

По словам Ольги Скоробогатовой, следующим этапом может стать формирование новых форм партнерства и совместных бизнес-моделей между участниками: «Я думаю, что и одно, и второе сообщество сейчас находятся на стадии принятия, и я вижу следующий шаг как некое осмысление новых бизнес-моделей между банками, маркетплейсами и банками маркетплейсов».

«Партнерство - это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго, когда, чувствуя друг друга, вы должны договориться, что будет наилучшим для клиента и как вы заработаете - и один партнер, и второй. Это непростой диалог, очень непростой. Я думаю, что такие диалоги начнутся. Насколько успешны они будут и насколько продвинутся стороны в этом, время покажет», - добавила Скоробогатова.