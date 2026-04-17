В Пензенской области в марте подорожали сахар, шины и мебель

В Пензенской области в марте цены выросли на 0,87% по сравнению с февралем. Годовая инфляция повысилась и составила 6,46%, что больше, чем в целом по России (5,86%).

Среди продовольственных товаров значительнее всего подорожали куриные яйца - на 17,11%. Причина в расширении спроса на них в преддверии Пасхи.

Также увеличилась стоимость сахара (+4,32%), потому что в последние месяцы его производство в Поволжье снизилось.

А вот кофе, напротив, подешевел. «Сказалось снижение цен на кофейные зерна на мировом рынке в ожидании нового хорошего урожая в странах-производителях. За месяц кофе подешевел на 1,16%, а за год подорожал на 14,07%», - объяснили в Центробанке.

В группе непродовольственных товаров выросли цены на мебель (+1,41%). Дело в увеличившихся расходах фабрик на материалы, фурнитуру и оплату труда персонала. Подорожали и автомобильные шины (+0,51%) в преддверии сезонной смены.

Меховые изделия, наоборот, из-за традиционного снижения спроса после зимы стали доступнее (-0,58%).

Что касается сферы услуг, то в марте подорожали путевки за границу (+10,69%) и билеты на поезда (+14,69%).

«Стали дешевле занятия на курсах профессионального обучения. Во многом это связано со снижением спроса на них», - отметили в ЦБР.