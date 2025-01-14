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Экономика

В конце года спрос на ипотеку в России вырос

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В декабре 2024 года выдачи ипотеки в России составили более 270 млрд рублей, что на 4% превысило результат ноября. По сравнению с декабрем 2023-го продажи жилищных кредитов все равно оказались ниже.

Основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего семейную. Доля этой программы достигла максимального за год значения (84%), сообщили в пресс-службе ВТБ.

В целом по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 трлн рублей, следует из предварительных подсчетов банка. Это на 39% ниже результата рекордного в истории 2023 года, когда выдачи достигли 7,8 трлн рублей, но сопоставимо с итогами 2022-го (4,9 трлн).

На фоне экстравысоких ставок по базовым банковским программам средний размер кредита сократился с 4,4 млн рублей до 3,8 млн. По господдержке средний чек практически не изменился, составив 5,6 млн рублей.

«В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на семейную ипотеку, которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка», - отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.

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