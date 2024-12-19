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Экономика

АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий»

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Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» до уровня BB+(RU), прогноз - «стабильный».

Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля банка в результате снижения объема непрофильных активов, высокого качества ссудного профиля и низкой концентрации портфеля на крупнейших заемщиках.

Агентство отметило адекватную способность банка к собственной генерации капитала и поддержание норматива достаточности основного капитала Н1.2 на среднем уровне 9,73% за последние 12 месяцев, а также адекватную позицию по фондированию и ликвидности.

«Присвоение банку «Кузнецкий» рейтинга BB+(RU) со стабильным прогнозом от рейтингового агентства АКРА, безусловно, характеризует нас как надежную и стабильную финансовую компанию. Данная оценка подтверждает устойчивые позиции банка на рынке банковских услуг и эффективность нашей бизнес-модели», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Официальный пресс-релиз АКРА опубликован на сайте https://acra-ratings.ru/.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.

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