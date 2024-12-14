Скидки на алкоголь в магазинах собираются запретить

14.12.2024 | 09:56

Правительство РФ поручило ряду ведомств, в числе которых Минздрав, Минпромторг, Минфин, проанализировать применение скидок на алкогольную продукцию. Это следует из распоряжения кабмина, опубликованного на сайте правовой информации.

Поручение дано для рассмотрения возможности запрета скидок на спиртное в розничной торговле. Министерства должны отчитаться до середины апреля 2025 года.

Известно, что с 1 января минимальные цены на крепкий алкоголь в магазинах собираются повысить. Продукция станет дороже из-за роста акцизов.

Эксперты ожидают, что в новом году вырастут цены практически на все виды спиртного, не только на крепкое. Покупателям придется платить больше и за импортные, и за отечественные вина, пиво и другие напитки.

«Произойдет это уже 1 января 2025 года. В соответствии с законом и приказами Минфина магазины обязаны будут переписать ценники по новым стандартам из-за роста акцизных ставок и заново установленных минимальных цен. Если они этого не сделают, могут быть лишены лицензии во внесудебном порядке», - пояснил в беседе с изданием URA.ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, по некоторым позициям подорожание будет существенным. К примеру, минимальную розничную цену на водку с 1 января повысят на 50 рублей (с 299 до 349 рублей за бутылку 0,5 литра), на коньяк - на 95 рублей (с 556 до 651 рубля), на бренди - на 69 рублей (с 403 до 472 рублей).