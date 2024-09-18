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Экономика

Неудачные инвестиции влияют на отношения в семье - итоги опроса

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Согласно результатам опроса * ВТБ, большинство жителей Приволжского федерального округа предпочитают использовать банковские вклады, наличные рубли и недвижимость для создания общих семейных накоплений. При этом неудачные инвестиции могут негативно сказаться на отношениях.

Почти треть жителей ПФО (30%) участвуют в создании общих семейных накоплений. Примерно столько же (29%) сообщили о том, что копят отдельно, формируя исключительно личные накопления. Еще 11% отметили, что в их семье накоплениями занимаются все, кто зарабатывает, а в 9% случаев - все, кто может себе это позволить. В 9% семей копит только муж, а в 6% - только жена.

Основные цели семейных накоплений - создание финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций (74%) и накопление средств на отпуск (45%). В пятерку наиболее распространенных целей также входят ремонт (43%), покупка автомобиля (33%) и расширение жилплощади (25%).

43% участников опроса полагают, что ошибки в накоплениях могут негативно повлиять на отношения в семье. Треть (32%) считает, что ошибки в выборе инструментов накоплений не скажутся на отношениях. Четверть респондентов затруднились дать однозначный ответ.

Более половины (62%) тех, кто формирует семейные накопления, предпочитают консервативную стратегию, используя вклады и накопительные счета в банках. Только 4% семей выбирают агрессивную стратегию - рискованные инструменты и высокий доход. Каждый пятый участник опроса (22%) отметил, что его семейные накопления случайны и невозможно определить конкретную стратегию. Еще 12% затруднились ответить.

«В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», - отметил начальник управления «Развитие пакетов услуг и подписок» банка ВТБ Владимир Лавров.

Помимо вкладов и накопительных счетов, в топ-5 популярных инструментов формирования семейного бюджета входят наличные рубли, инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы и металлические счета, а также облигации с высоким уровнем надежности.

Основные барьеры формирования семейных накоплений для жителей ПФО - большие расходы (отметили 39% опрошенных), нестабильный доход (34%) и отсутствие четких целей (20%).

Среди основных преимуществ жители Поволжья выделяют возможность совместно накопить больше (так считает 42% участников опроса), контролировать расходы (32%) и устанавливать общие финансовые цели (26%), уточнили в пресс-службе банка.

* Опрос проведен 5-12 сентября по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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