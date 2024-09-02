Менее 20% пензенцев получают зарплату выше средней по стране

02.09.2024 | 10:27

В Пензенской области 18,6% работников получают зарплату выше средней по стране. К таким выводам пришли эксперты ria.ru, опираясь на данные официальной статистики за 2023-2024 годы.

В рейтинге регионов РФ по высоким зарплатам Пензенская область заняла 58-е место из 85, опередив соседей: Саратовскую (59-я строка, 18,3% трудоустроенных с заработной платой выше средней по стране), Ульяновскую (65-е место, 16,6%) области, Мордовию (66-е, 16,1%).

Также исследователи подсчитали долю работников в Сурском крае с зарплатой выше двух средних по стране. Она составила 3,3%.

Самая высокая доля трудоустроенного населения с заработной платой выше средней по России - в Ямало-Ненецком автономном округе (65,8%). На 2-й строчке списка Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (54,2%). На последнем месте находится Республика Ингушетия (6,6%).

Согласно Росстату, средняя номинальная начисленная зарплата в России в июне 2024 года - 89,1 тыс. рублей.

В ноябре 2023 года эксперты ria.ru составили рейтинг российских регионов по зарплатам. В нем Пензенская область заняла 71-е место из 85 со следующими показателями: доля работников с вознаграждением за труд выше 100 тыс. рублей в месяц - 3,6%, ниже 20 тыс. рублей - 18%.