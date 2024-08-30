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Экономика

Спрогнозировано повышение ставки ЦБ до 20%

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На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20%, хотя данных за август может быть недостаточно для полной оценки влияния жесткой денежно-кредитной политики, считает первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В пример он привел принцип Тейлора: при прочих равных увеличение инфляции на 1 процентный пункт (п. п.) должно приводить к повышению процентной ставки более чем на 1 п. п.

«С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года, - 18-19,4%, то есть в верхней границе диапазона уже заложено повышение до 20%, а прогноз инфляции превышается на 0,7 п. п., то по правилу Тейлора должно быть ритуальное действие по повышению ключевой ставки даже, получается, математически на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки», - процитировала Пьянова пресс-служба ВТБ.

Он сравнил ставку в 20% и выше с крепостью алкогольных напитков: «Если 15-18% — это еще виноградное вино, то 20%+ - это уже какие-то крепленые напитки. Поэтому мы в следующем месяце с большой вероятностью будем наблюдать «крепленую» денежно-кредитную политику».

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