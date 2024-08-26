Эксперты ожидают скорого подорожания сушек и печенья

26.08.2024 | 09:39

Эксперты прогнозируют повышение стоимости кондитерских изделий длительных сроков хранения: печенья, крекеров, галет, сушек. Цены в скором времени вырастут на 10-15% из-за подорожания исходных продуктов.

Об этом пишет «Парламентская газета». Так, в апреле этого года стоимость какао-бобов побила исторический максимум, кондитерские жиры подорожали на 50%, сухие молочные продукты - на 20%, мука - на 30%.

«Цены на кондитерские изделия с июня 2022 года балансируют. Так, сначала они повысились на три процента, потом снизились на два. К июню 2023 года они опять подросли. И прибавили в цене сразу семь процентов. А к декабрю набрали еще два процента. В новый год кондитерские изделия вошли с увеличением цены на десять процентов. К июню 2024 года кондитерские изделия слегка подешевели», - отмечает издание.

Согласно опросам, более трети россиян ежедневно едят сладкое. Чаще всего граждане выбирают конфеты, шоколад и печенье.

Ранее врач-эндокринолог посоветовала, как избавиться от тяги к сладкому. По мнению специалиста, здесь помогут перекусы фруктами. Также рекомендуется начинать покупки в магазине с выбора мяса, рыбы, овощей и так далее, а не кондитерских изделий.

В середине августа стало известно, что производители пересмотрели цены на свою продукцию в сторону увеличения. Цены на ассортимент могут вырасти на 5-40%. Подорожание коснется не только кондитерских изделий, но и хлеба, пивных напитков.