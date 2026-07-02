Рынок инвестиций: как выбрать фаворитов на III квартал

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции отдают предпочтение качественным представителям финансового и ИТ секторов - на фоне привлекательной оценки и запуска программ выкупа акций, а также бумагам газовых компаний - в ожидании улучшения их финансовых результатов. Об этом эксперты брокера рассказали на презентации инвестиционной стратегии ВТБ Мои Инвестиции на III квартал 2026 года.

«В третьем квартале компании представят отчетность за первое полугодие 2026 года, наступает дивидендный сезон, и одновременно инвесторы ждут следующих заседаний Банка России по ключевой ставке. Эти события станут ключевыми для рынка в ближайшие месяцы. В рамках диверсификации портфеля выбираем акции компаний, которые торгуются с двузначной дивидендной доходностью, а также те, у которых ждем улучшения финансовых показателей», - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

По прогнозам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, индекс Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может достичь 3 450 пунктов, а дивидендная доходность российского рынка акций может составить 9,6%.

По мере ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики цены длинных ОФЗ при возросших рисках будут расти медленнее. На этом фоне аналитики брокера выделяют качественные корпоративные облигации с рейтингом АА с постоянным купоном и доходностью 17-19% годовых. На случай ослабления рубля стоит держать в портфеле локальные валютные облигации.

Прогноз ВТБ Мои Инвестиции по основным макропоказателям:

- ключевая ставка на конец текущего года в базовом сценарии может составить 13,5%;

- курс рубля на конец текущего года может составить 80,7 рублей за доллар и 11,7 рублей за юань;

- ВВП в 2026 году в базовом сценарии может составить 0,6%;

- средняя цена российской нефти в 2026 году может составить 61 доллар за баррель;

- средняя цена золота по 2026 году - 4 565 долларов за унцию.

* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).