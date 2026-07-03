В первом полугодии выдачи ипотеки в России выросли в 1,5 раза

По предварительным оценкам ВТБ, в первом полугодии банки выдали россиянам на покупку первичного и вторичного жилья порядка 2,18 трлн рублей - на 46% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Таким образом, рынок уверенно отыгрывает прошлогоднее снижение.

Рекордным стал июнь - продажи ипотеки составили примерно 475 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в мае, и на 55% выше июня 2025-го. Июньский результат превысил даже ажиотажный январь, когда объем выдач составил чуть более 420 млрд рублей.

Доля льготных программ по итогам первого полугодия снизилась до отметки чуть более 60% - на 17 процентных пунктов меньше, чем год назад (тогда она достигала рекордных 80%).

«Первое полугодие показало: рынок ипотеки не просто восстанавливается, а меняет структуру. Доля льготных программ снижается, а спрос на рыночные продукты устойчиво растет. Июньский ажиотаж вокруг «семейной» ипотеки дал дополнительный импульс, но база роста полугодия - снижение ставок и возвращение клиентов, которые выжидали более подходящий момент. По итогам года мы ждем прироста рынка впервые за несколько лет, даже с учетом возможной корректировки госпрограмм», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.