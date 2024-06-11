ВТБ предлагает вклад с доходностью, привязанной к ключевой ставке

11.06.2024 | 13:57

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ВТБ расширил линейку сберегательных продуктов, запустив ВТБ-Вклад «Ключевой» в рублях с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Максимальная доходность по нему достигает 19,11% годовых для клиентов Private Banking и 18,33% годовых для держателей пакета услуг «Привилегия» при текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ.

Вклад доступен для размещения средств на сроки от 6 месяцев до 3 лет. Минимальная сумма - 1 млн рублей. По вкладу предусмотрен выбор опций пополнения или пополнения и частичного снятия до размера неснижаемого остатка. Проценты выплачиваются ежемесячно на вклад (капитализируются) или на отдельный счет.

Новый вклад позволяет гибко управлять денежными средствами, получая защищенный от инфляции и колебаний конъюнктуры рынка доход.

«В период высоких ставок большинство вкладчиков стремится зафиксировать максимальную доходность. Внимательно реагируя на изменения рынка, они ищут наиболее привлекательные варианты для размещения средств. Мы предлагаем не просто точечное повышение уровня ставки на доли процентов, а потенциально новый инструмент, «привязанный» к ключевой ставке регулятора. Если она будет выше, то и доходность больше. В ближайшее временя смягчения денежно-кредитной политики не ожидается, что делает вклад-флоатер актуальным. Но даже в случае снижения «ключа» наши клиенты будут иметь хорошую доходность», - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Традиционно клиенты стремятся диверсифицировать свои рублевые активы, размещая средства в инструменты как с фиксированной, так и с переменной доходностью. Квалифицированным инвесторам ВТБ предлагает трехлетние облигации с плавающим ежемесячным купоном. В первый месяц инвестору выплачивается фиксированный купон в размере 16,25% годовых. Далее ежемесячно клиент получает переменный доход, в годовом выражении равный ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Облигации сегодня остаются одним из востребованных инвестиционных инструментов. В портфеле инвестиций состоятельных клиентов ВТБ их доля составляет 40%.

«В рамках стратегии ВТБ на 2024-2026 гг. одна из ключевых задач банка - нарастить долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%. Такая амбиция предполагает более чем двукратный рост портфеля средств физлиц в рублях. Существенно расширить число вкладчиков банку позволит создание инновационных сберегательных продуктов для всех поколений в семье», - пояснили в пресс-службе ВТБ.

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