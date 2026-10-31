На китайские товары на маркетплейсах хотят ввести максимальный НДС

Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в России могут ввести НДС в максимальном размере (22%) на зарубежные онлайн-покупки. Документ уже принят Госдумой РФ в первом чтении.

Налог не станут взимать напрямую с покупателя. И иностранные, и российские торговые площадки, реализующие товар из-за рубежа, возьмут на себя функцию налогового агента и перечислят НДС в бюджет.

Цель изменений - сделать одинаковыми условия конкуренции на внутреннем рынке. Пока зарубежные покупки выпадают из налоговой системы, тем самым создается ценовое преимущество для иностранных предпринимателей.

Из-за повышения ставки могут подорожать товары продавцов за пределами ЕАЭС (Евразийского экономического союза), в их числе китайские. По словам экспертов, НДС включается в стоимость продукции, поэтому фактическое налоговое бремя в итоге ложится на покупателей. Ожидается, что инфляционное давление повысится в товарных категориях, где мало хороших отечественных аналогов. Вероятны и уход продавцов из-за утраты конкурентного преимущества, и сокращение ассортимента.

Изначально планировалось постепенное повышение НДС на зарубежные онлайн-покупки: 7% - с 2027-го, 17% - с 2028-го, 22% - с 2029-го. Но Минфин РФ согласился на максимальную ставку со следующего года.

Законопроекту о федеральном бюджете предстоит еще два чтения.