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Экономика

У пензенцев не теряют популярности рынки и ярмарки

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Несмотря на большое количество магазинов и торговых центров, в Пензенской области остаются популярными рынки и ярмарки. Как сообщили в Пензастате, в январе - сентябре этого года их доля в общем обороте розничной торговли составила 4,4% (в январе - сентябре 2022 года 4,8%).

На 1 октября в регионе функционировало 6 розничных рынков с 1 269 торговыми местами. 72,7% мест было закреплено за индивидуальными предпринимателями, 18,6% - за личными подсобными хозяйствами, 6,5% - за частными лицами, 1,4% - за юридическими лицами, 0,8% - за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

Фактически использовалось 36,3% мест.

Торговые зоны распределились следующим образом: 17,7% - продажа мяса и птицы, 16,9% - одежды, 9,5% - плодов и ягод, 8,2% - картофеля и овощей, 7,9% - обуви.

В III квартале в области прошло 86 ярмарок, на которых было организовано 5 139 торговых мест. Основными участниками были ИП - им было выделено 3 218 мест (62,6%).

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