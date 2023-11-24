Бюджет Пензенской области принят в первом чтении

24.11.2023 | 11:06

В пятницу, 24 ноября, региональный парламент принял в первом чтении бюджет Пензенской области на 2024 год и плановый период 2025-2026-го.

Доходы составят 77,2 млрд рублей, расходы - 77,4 млрд. Дефицит казны запланирован в размере 272,2 млн рублей.

Следующие два года будут профицитными. На 2025-й доходы заложены в размере 73 млрд рублей, расходы - 70,4 млрд рублей. В 2026-м доходы вырастут до 76,7 млрд, расходы также увеличатся - до 74,1 млрд рублей.

Таким образом, в 2025 и 2026 годах доходы превысят расходы на 2,6 млрд рублей.

Министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева доложила: в основным траты заложены на первоочередные и социально значимые обязательства - туда предлагается направить 56,1 млрд.

В частности, на социальное обеспечение населения запланировано 9,2 млрд, на лекарственное обеспечение и закупку медицинского оборудования - 2,3 млрд, на транспортное обслуживание - 2 млрд.

Бюджет области будет принят после второго чтения, которое состоится на последней в этом году сессии Заксобра 20 декабря.