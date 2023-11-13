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Экономика

Названа среднемесячная зарплата жителей Пензы в 2026 году

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В Пензе подсчитали номинальную начисленную среднемесячную зарплату, которую получают работники различных организаций. В 2023 году она составила 55 322 рубля.

Согласно прогнозу социально-экономического развития областного центра, представленному администрацией Пензы, в 2026 году заработок горожан увеличится до 67 586 рублей (по базовому варианту).

Предполагается, что в 2024 году пензенцы будут получать на 8,4% больше, чем сейчас, - 59 992 рубля. В 2025-м зарплата подрастет еще на 6,5%, до 63 870 рублей.

Уровень безработицы в Пензе на данный момент составляет 3,7%, численность безработных - 9,85 тыс. человек. В документе указано, что показатель будет постепенно уменьшаться и в 2026 году достигнет 3,3%.

Ранее стало известно, что, по данным на ноябрь, среднемесячная зарплата в России составила 70 300 рублей, доходы населения за 9 месяцев выросли на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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