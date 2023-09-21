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Экономика

В Пензенской области горючее подорожало на 2-4%

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В Пензенской области в августе средняя цена на бензин марки АИ-92 составила 49,97 руб. за литр, АИ-95 - 53,74 руб., АИ-98 и выше - 66,05 руб., дизельное топливо - 59,36 руб.

По сравнению с июлем АИ-92 и АИ-95 подорожал на 2,1%, АИ-98 и выше - на 4,2%, дизельное - на 3,7%.

В Пензенской области в августе стоимость литра последнего оказалась дороже, чем в Татарстане. Там зарегистрировали минимальные цены не только на этот вид горючего (57,27 руб.), но и на бензин марки АИ-92 (49,08 руб.) среди всех регионов ПФО.

Также в список с дешевым бензином попали республики Башкортостан (53 руб. за литр АИ-92) и Удмуртия (60,30 руб. за литр АИ-98 и выше).

«Максимальные цены на бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше зарегистрированы в Саратовской области (50,98, 55,53 и 66,73 руб. за литр соответственно), на дизельное топливо - в Кировской области (62,12 руб. за литр)», - сообщили в Пензастате.

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