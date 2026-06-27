Жители Пензенской области оказались беднее тамбовчан

Пензенская область по итогам 2025 года вошла в число бедных регионов РФ, согласно данным официальной статистики.

Информацию использовали эксперты ria.ru для составления рейтинга регионов России по доходам населения. Пензенская область расположилась в нем на 55-м месте из 85.

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Сурском крае составило 1,85. За чертой бедности в регионе в 2025-м жили 7,2% населения (на 0,9% меньше, чем в 2024-м).

Если сравнивать Пензенскую область с соседними регионами, то больше доходы в Тамбовской области. Она находится выше в рейтинге - на 44-й строке (соотношение медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг - 1,92, доля населения за чертой бедности - 7,2%).

Жители других соседних регионов оказались беднее пензенцев. Ульяновская область заняла 67-е место (показатели 1,74 и 8,4% соответственно), Саратовская - 73-е (1,64, 9,5%), Республика Мордовия - 74-е (1,60, 8,9%).

Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ с отношением медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора 3,99. Москва заняла 5-е место с показателем 3,13, а Санкт-Петербург - 8-е (2,66). На последней строчке рейтинга Ингушетия (1,13). В этом регионе за чертой бедности живут 24,3% граждан.