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Экономика

Доходы жителей Пензенской области выросли на 12,5%

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В Пензастате подсчитали, что во втором квартале этого года номинальные доходы жителей региона составили 121 млрд 100 млн 900 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2022-го они выросли на 11,2%.

Увеличение доходов произошло за счет роста зарплат (на 15,1%), ренты от собственности (на 7,5%), социальных выплат (на 4,9%), прибыли от предпринимательской деятельности (на 3,8%).

«В расчете на душу населения денежные доходы составили 32 381,4 руб. и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,5% (или на 3 597,8 руб.)», - отметили в Пензастате.

Реальные доходы пензенцев, рассчитанные с учетом индекса потребительских цен, выросли на 9,7%, а реальные располагаемые денежные доходы - на 10,1%.

«Потребительские расходы (расходы населения на покупку товаров и оплату услуг) в 2-м квартале составили 118 млрд 495,1 млн руб. и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 11,4%», - сообщили специалисты.

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