«Офис с человеческим лицом»: в Каменке открылся Альфа-Банк

18.07.2023 | 17:00

Не клиент подходит к сотруднику банка, а сотрудник банка к клиенту - именно такой принцип заложен в новом офисном формате Альфа-Банка, который совсем недавно открылся в Каменке по адресу: Чкалова, 21.

Такого обслуживания в банках еще не было. Здесь принципиально новый подход к клиенту и офисному пространству, который ломает стереотипы привычного банковского обслуживания. Категоричное «нет!» перегородкам, стойкам, создающим барьер между клиентом и сотрудником банка, очередям, клиентским «окошкам», менеджерам, которые прячутся за компьютерами, кипам рекламных буклетов...

Уже на входе клиент сразу попадает в уютный зал с удобными креслами и круглыми столами. Обстановка сродни современному кафе.

Можно выбрать зону, где будет комфортно. И тут же подойдет приветливая сотрудница с планшетом. Разговор о банковских продуктах ведется в приятной, камерной обстановке, позволяющей расслабиться и довериться. Привычное для финансовых вопросов напряжение бесследно исчезает.

Пространственное решение и двухцветный колер (красный позитивный цвет гармонично перекликается со спокойным белым не только в оформлении стен, мебели, но и в форме сотрудниц), отсутствие строгих офисных составляющих в начинке офиса - все это действительно располагает. Вторая «фишка» - помимо комфорта, здесь замечательное обслуживание: нужный банковский продукт можно получить в минимально короткий срок. Поэтому возникнет желание прийти сюда еще, и не раз. Возможно, просто за консультацией.

«Мы активно расширяем географию присутствия Альфа-Банка в его новом формате. В стране уже успешно работают более 330 аналогичных офисов, в Пензенской области открылся четвертый - на каменской территории. Это не пилотный проект, а практика, проверенная временем и клиентами», - рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Пензенской области Евгений Семенов.

Посетители офиса Альфа-Банка - каменцы и гости города - могут получить самые разные банковские услуги: кредитование, в том числе ипотечное, оформление вкладов, кредитных, зарплатных, дебетовых карт, также различные консультации специалистов банка клиенту и множество решений для развития бизнеса: это и расчетно-кассовое обслуживание, и торговый и интернет-эквайринг, и кредитование, и зарплатные проекты.

«Все операции, которые совершают клиенты, выстроены так, чтобы минимизировать время ожидания», - отметил Евгений Семенов.

Если говорить о продуктах, то их локомотивом можно назвать дебетовые карты с кешбэком. Эти карты в Альфа-Банке выдаются на очень выгодных условиях. Примечаний под звездочкой условно практически нет. Клиент, получив карту, расплачивается ею в магазинах и незаметно для себя копит кешбэк, который ежемесячно возвращает часть затрат деньгами.

«При этом у нас нет условий накопления бонусов до определенной суммы или еще по каким-то дополнительным действиям, которые нужно совершить для возврата», - уточнил Евгений Семенов.

Основная особенность кредитных карт в Альфа-Банке - беспроцентный период 365 дней. Получается, это своеобразная карта рассрочки: целый год можно пользоваться средствами, совершая покупки, и не платить никакую комиссию. Такого нет нигде.

«Одна из важных составляющих успешности Альфа-Банка - команда, которая предоставляет сервисное обслуживание на высоком и качественном уровне, благодаря чему клиенты желают прийти вновь и вновь», - высказалась директор розничного бизнеса Юлия Зотова.

«Мы очень внимательно следим за потоком клиентов. Говорят о внимании к нашему банку и рейтинговые цифры. Мы всегда рады клиентам. Приходите! Можете совершать операции удаленно. Напоминаем, что в мобильном приложении Альфа-Банка есть отличный чат-бот, который не просто отправляет стандартные сообщения, а действительно помогает разобраться в вопросах», - добавил Евгений Семенов.

Поделились впечатлениями о новом офисе и другие клиенты.

«Признаюсь честно, до этого визиты в банк заставляли меня напрягаться: все там как-то очень серьезно, официально, много народу. А сегодня я увидела совсем другое. Уникальный формат, скажу я вам. Обстановка такая, словно к друзьям в гости зашла. И вопрос решила так быстро, что даже не рассчитывала. Замечательный офис, замечательное обслуживание подарили мне замечательное настроение», - отметила Галина Тихонова.

«К хорошему всегда быстро привыкаешь. Во всяком случае, мне уже так понравилось, что, думаю, приду сюда за кредитной картой, тем более условия заманчивые», - высказался Виктор Брагин.

Новый офис Альфа-Банка ждет клиентов по адресу: г. Каменка, ул. Чкалова, 21. Отделение работает с 10:00 до 19:00.

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