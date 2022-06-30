В Пензенской области произвели больше мебели и меньше одежды

30.06.2022 | 14:29

В Пензенской области за пять месяцев 2022 года индекс промышленного производства по полному кругу предприятий увеличился на 6,7% по отношению к январю - маю 2021-го. Об этом сообщили в Пензастате.

В коммунальной сфере (водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений) он вырос на 8,5%, на обрабатывающих производствах - на 7,8%.

Значительный рост наблюдался в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 40,6%, мебели - на 27,7%, кожи и изделий из нее - на 17,4%, пищевых продуктов - на 7,1%.

В секторе добычи полезных ископаемых показатель уменьшился и составил 97,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в энергетическом секторе экономики - 92,3%.

Также значительное снижение индекса произошло в производстве одежды (на 70,3%), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 30,7%), текстильных изделий (на 18,4%), прочих транспортных средств и оборудования (на 17,7%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 17,1%).