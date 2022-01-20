Сотрудничество с Пензенской областью заинтересовало Германию

20.01.2022 | 18:34

«Скорее всего, сейчас весь мир накроется этим омикроном. Кто не хотел привиться, сейчас болеют - и у нас, и у вас», - указал председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Он очень хорошо владеет русским языком и отлично знает экономическую ситуацию в стране, но для более тесного контакта решил навести мосты дружбы с регионом лично. В Губернаторском доме состоялась встреча с членами правительства Пензенской области. Обсуждали возможные направления сотрудничества, в сфере энергетики в том числе.

«В основном это, наверное, водород. Россия может производить не только на себя, но и чуть ли не на весь мир такие виды энергетики, а Германии в любом случае нужно где-то купить», - отметил Маттиас Шепп.

Со своей стороны, пензенские министры предложили Маттиасу Шеппу обратить внимание на сильные стороны региона: мебельный и кондитерский кластеры, приборостроение, программное обеспечение, агросектор и другое.

«По легкой промышленности - пошив верхней одежды очень развит, и здесь, наверное, тоже большой потенциал сотрудничества, потому что все это вручную делается. Нужны закройные машины автоматические, это все нужно автоматизировать», - рассказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Услышанное заинтересовало немецкого гостя, в том числе и то, что представители бизнес-сообщества региона готовы посетить Германию для презентации пензенской продукции. Правда, раньше лета сделать это не удастся: неизвестно, как будет развиваться ситуация с распространением омикрона. Но есть возможность провести мероприятие в режиме онлайн.