Экономика

Сотрудничество с Пензенской областью заинтересовало Германию

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«Скорее всего, сейчас весь мир накроется этим омикроном. Кто не хотел привиться, сейчас болеют - и у нас, и у вас», - указал председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Он очень хорошо владеет русским языком и отлично знает экономическую ситуацию в стране, но для более тесного контакта решил навести мосты дружбы с регионом лично. В Губернаторском доме состоялась встреча с членами правительства Пензенской области. Обсуждали возможные направления сотрудничества, в сфере энергетики в том числе.

«В основном это, наверное, водород. Россия может производить не только на себя, но и чуть ли не на весь мир такие виды энергетики, а Германии в любом случае нужно где-то купить», - отметил Маттиас Шепп.

Со своей стороны, пензенские министры предложили Маттиасу Шеппу обратить внимание на сильные стороны региона: мебельный и кондитерский кластеры, приборостроение, программное обеспечение, агросектор и другое.

«По легкой промышленности - пошив верхней одежды очень развит, и здесь, наверное, тоже большой потенциал сотрудничества, потому что все это вручную делается. Нужны закройные машины автоматические, это все нужно автоматизировать», - рассказал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

Услышанное заинтересовало немецкого гостя, в том числе и то, что представители бизнес-сообщества региона готовы посетить Германию для презентации пензенской продукции. Правда, раньше лета сделать это не удастся: неизвестно, как будет развиваться ситуация с распространением омикрона. Но есть возможность провести мероприятие в режиме онлайн.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Проходили уже с Иваном.Надо что-то новое придумать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В основном это, наверное, водород. Россия может производить не только на себя, но и чуть ли не на весь мир такие виды энергетики, а Германии в любом случае нужно где-то купить», - отметил Маттиас Шепп.
Совсем одурели ? Ну водород одно дело можно получать из морской воду , но тратить пресную это непомерное расточительство. Немцы уже посотрудничали с Маяком что речку отравили.

Гость||

Пусть немцы сначала порядок на своём Маяке наведут.

Гость||

У Пензы негативный опыт сотрудничества с немцами. Они устроили на реке Суре экологическую катастрофу.

Гость||

Немец, не ходи в пензу, здесь все украдут и растащат, а тебя еще и посадят

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - указал председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
Старина Маттиас ничего не хочет сказать в связи с экологической катастрофой по вине ОАО «Маяк»?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Проходили уже с Иваном.Надо что-то новое придумать.

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При Иване предлагали запустить производство БТГ, краденого у Мотовилова.

Нехорошие люди.

Имя: Гость
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