Банк «Кузнецкий» открыл новый офис в Ульяновске

14.01.2022 | 14:19

Банк «Кузнецкий» продолжил расширять региональную сеть своих офисов, открыв новый операционный офис в Ульяновске по адресу: ул. Гончарова, д. 19.1.

Офис выполнен с учетом всех условий для создания комфортной и технологической среды в современном стиле. В новом отделении размещена универсальная фронт-зона по предоставлению банковских услуг населению и обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц банк предлагает оформить кредиты на любые цели, ипотеку, банковские карты, открыть вклады, осуществлять денежные переводы, платежи и валютно-обменные операции.

Представители бизнеса смогут открыть расчетно-кассовый счет, получить кредит на развитие бизнеса, оформить зарплатный проект, эквайринг и банковские гарантии.

Операционный офис «Ульяновский» открыт для своих клиентов с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье - выходной. Контактные номера телефонов: 8 (8422) 33-58-21, 33-58-22.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.