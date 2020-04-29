Узаконен перечень специалистов, которым снизят стоимость патента

В Пензенской области индивидуальные предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения, получат поддержку. Для тех из них, кто занят в наиболее пострадавших отраслях экономики, стоимость патента будет уменьшена.
Соответствующий закон приняли депутаты регионального парламента на сессии в среду, 29 апреля.
В течение 2020 года предусматривается использование коэффициента 0,5 к размерам потенциально возможного годового дохода.
В перечень видов деятельности, пострадавших во время эпидемии коронавируса и на которые распространяется налоговая льгота, вошли:
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;
- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;
- ремонт мебели;
- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
- химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
- парикмахерские и косметические услуги;
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
- проведение занятий по физической культуре и спорту, услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
- экскурсионные услуги;
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты c площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров;
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты, не имеющие зала обслуживания посетителей;
- услуги поваров по изготовлению блюд на дому;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
- розничная торговля, осуществляемая через стационарные объекты c площадью торгового зала не более 50 квадратных метров;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты, не имеющие торговых залов, a также через объекты нестационарной торговой сети.
Депутаты приняли закон единогласно.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Другие новости региона.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.