Узаконен перечень специалистов, которым снизят стоимость патента

29.04.2020 | 13:10

В Пензенской области индивидуальные предприниматели, работающие по патентной системе налогообложения, получат поддержку. Для тех из них, кто занят в наиболее пострадавших отраслях экономики, стоимость патента будет уменьшена.

Соответствующий закон приняли депутаты регионального парламента на сессии в среду, 29 апреля.

В течение 2020 года предусматривается использование коэффициента 0,5 к размерам потенциально возможного годового дохода.

В перечень видов деятельности, пострадавших во время эпидемии коронавируса и на которые распространяется налоговая льгота, вошли:

- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий;

- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;

- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;

- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий;

- ремонт мебели;

- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;

- химическая чистка, крашение и услуги прачечных;

- парикмахерские и косметические услуги;

- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;

- проведение занятий по физической культуре и спорту, услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;

- экскурсионные услуги;

- услуги общественного питания, оказываемые через объекты c площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров;

- услуги общественного питания, оказываемые через объекты, не имеющие зала обслуживания посетителей;

- услуги поваров по изготовлению блюд на дому;

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;

- розничная торговля, осуществляемая через стационарные объекты c площадью торгового зала не более 50 квадратных метров;

- розничная торговля, осуществляемая через объекты, не имеющие торговых залов, a также через объекты нестационарной торговой сети.

Депутаты приняли закон единогласно.