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Экономика | «Дамате» прошла аудит на экспорт в Саудовскую Аравию

02.03.2020|12:05
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Группа компаний «Дамате» прошла аудит, проведенный специалистами Управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств Королевства Саудовской Аравии (SFDA) на заводе по убою и переработке индейки ООО «ПензаМолИнвест».

Запрос на получение права экспорта продукции из индейки в КСА был подан в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2018 году, но специалисты SFDA только в 2020-м посетили Россию для оценки местных производителей птицеводческой продукции.

В ходе аудита инспекторы детально ознакомились с работой предприятия, проверили его состояние, производственные процессы и документацию на соответствие требованиям SFDА.

Саудовские специалисты высоко оценили действующую систему контроля безопасности и качества продукции от инкубационного яйца и кормов до упаковки и отправки готовой продукции индейки клиентам, а также дали ряд рекомендаций по усовершенствованию производственных процессов, которые предприятие внедрило сразу после проведения аудита.

По результатам проверки российских производителей птицеводческой продукции SFDA планирует в марте выпустить обобщенный отчет, в котором будет официально подтверждено внесение ООО «ПензаМолИнвест» в список разрешенных предприятий.

Таким образом, «Дамате» расширит географию экспорта продукции из мяса индейки и начнет поставки в Саудовскую Аравию - крупнейший рынок Ближнего Востока.

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