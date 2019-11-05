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Экономика | «Дамате» нарастила объем производства индейки на 46%

05.11.2019|14:42
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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, увеличила объем ее производства в III квартале 2019 года до 35,3 тысячи тонн в убойном весе, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Положительная динамика роста компании связана с планомерным расширением производственных мощностей вертикально интегрированного комплекса по производству индейки до 155 тысяч тонн в убойном весе к 2020 году.

Сейчас проект находится на завершающей стадии реализации, значительная часть объектов уже сдана в эксплуатацию и успешно функционирует, активно прорабатываются перспективы дальнейшего развития.

Росту объемов производства способствовало расширение мощности инкубации, ввод в эксплуатацию новых птичников для подращивания и откорма, запуск самого большого в Европе завода по переработке мяса индейки, увеличение мощности хранения элеватора и производительности комбикормового завода.

Кроме того, «Дамате» ведет строительство завода по глубокой переработке мощностью 214 тонн в сутки, где будут производиться сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также готовые к употреблению полуфабрикаты.

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