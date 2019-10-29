29.10.2019 | 12:46

26 октября банк «Кузнецкий» отметил 29-й день рождения. Созданный в 1990 году и прошедший весь путь становления отечественного банковского сектора, сегодня он вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области.

Сейчас в банке работает свыше 400 человек. Филиальная сеть сформирована из 18 структурных подразделений в Пензе, 9 в области и по одному операционному офису в Чебоксарах и Самаре.

Клиенты, а это более 7 500 юридических и свыше 60 000 физических лиц, ценят широкий ассортимент продуктов и услуг, высокий профессиональный уровень сотрудников банка и внимательное отношение к пожеланиям.

На торжественном собрании по случаю дня рождения лучшим сотрудникам за многолетний добросовестный труд вручили благодарности и грамоты от Законодательного собрания Пензенской области, губернатора и правления банка.

День рождения - хороший повод для подведения итогов. Так, по состоянию на 1 сентября доходы ПАО Банк «Кузнецкий» составили 633 млн рублей, чистый процентный доход - 224,4 млн, чистый комиссионный доход - 158,5 млн, балансовая прибыль до налогообложения - 100,4 млн, чистая прибыль - 80,9 млн.

Активы банка выросли на 14% и составили на начало октября 6,2 млрд рублей, собственный капитал - 717,4 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму около 4 млрд рублей. Кредитный портфель банка составил 4 млрд рублей, кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 сентября - 3 млрд. Кредиты физическим лицам увеличились на 12% к аналогичной дате прошлого года и составили 991 млн.

Банк «Кузнецкий» является активным участником системы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, получил одобрение от Министерства экономического развития РФ на участие в программе поддержки регионального бизнеса посредством выдачи кредитов на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств. Стоит отметить, что в данной программе участвуют банки, которые подтвердили свою надежность и стабильность.

Объем привлеченных средств физических лиц на 1 октября составил 3,1 млрд рублей (рост 14,2%,) депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий - 2 млрд (рост 16%). Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса 353 млн рублей.

Банк «Кузнецкий» в своей деятельности придерживается принципов социальной ответственности бизнеса. Особое внимание уделяется реализации культурных, благотворительных проектов, развитию городской среды и финансовой грамотности населения.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015-го преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.