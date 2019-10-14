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Экономика | Пензенский регион достойно представили на «Золотой осени»

14.10.2019|11:21
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На 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» в Москве, проводившейся на минувшей неделе, стенд Пензенской области был одним из лучших. Это отметил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в региональном правительстве в понедельник, 14 октября.

«Его показали по центральным федеральным каналам. Со всех четырех сторон он был достойно оформлен», - подчеркнул глава региона.

Свою продукцию на крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства привезли 67 пензенских компаний, среди которых были как крупные, так и небольшие.

«Каждый район внес свой вклад в презентацию нашего региона: Камешкирский - рыбная продукция, Городищенский - колбасные изделия (халяль), Шемышейский - мясо перепелов, Неверкинский - сыры и соки на основе алоэ, Башмаковский - лимонады, копчености, дыни, виноград, Пензенский, Мокшанский, Никольский, Бековский - кондитерские изделия», - перечислил Иван Белозерцев.

В целом, как заметил глава региона, по темпам роста сельскохозяйственного производства за последние годы Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

«Это хороший результат. Нужно не останавливаться, продолжать работать», - резюмировал Иван Белозерцев.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|14.10.2019 11:31|

Смехопонорама

Гость|14.10.2019 11:33|

penzainform.ru писал(a):

Неверкинский - сыры и соки на основе алоэ
Алоэ - традиционная сельскохозяйственная культура, занимающая большие посевные площади в районах на юго-востоке области.

Гость|14.10.2019 11:34|

Хорошая фотка, только ноги обрезали. Дать леща тому кто фоткал.

Гость|14.10.2019 12:40|

Сосновоборский район что привез?

Гость|14.10.2019 12:41|

То там первое,то здесь,только вот по уровню алкоголизма тоже в первых местах,наряду с Якутией и Камчаткой,по средней зарплате-тоже чуть не первое...с конца,по безработице,тоже в чемпионах, только уже 2 х этажный поезд запустили-работать негде,молодежь уезжает,ветеранов грабанули по ЖКХ,тоже в лидерах.

Обидно за Пензу.

Хороший город когда-то был.

Гость|14.10.2019 12:58|

Теперь все у нас получится, вон какой красавец, лишь бы это не болезнь

Гость|14.10.2019 12:59|

Гость писал(a):

Теперь все у нас получится, вон какой красавец, лишь бы это не болезнь
Лишь бы Госдеп не вмешался с номерами.

Гость|14.10.2019 13:02|

penzainform.ru писал(a):

сыры и соки на основе алоэ
Где купить сыра из алоэ? Нашего, буртасского, традиционного?

Гость|14.10.2019 13:04|

Гость писал(a):

Гость|14.10.2019 12:40|

Сосновоборский район что привез?

прицел

Гость|14.10.2019 13:04|

Гость писал(a):

Хорошая фотка, только ноги обрезали. Дать леща тому кто фоткал.
Нет, всё правильно, подгоняли под рост нашего самого главного.

Гость|14.10.2019 13:22|

Да ладно вам. Просто носки забыл человек надеть.

Имя: Гость
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