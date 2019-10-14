14.10.2019 | 11:21

На 21-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019» в Москве, проводившейся на минувшей неделе, стенд Пензенской области был одним из лучших. Это отметил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в региональном правительстве в понедельник, 14 октября.

«Его показали по центральным федеральным каналам. Со всех четырех сторон он был достойно оформлен», - подчеркнул глава региона.

Свою продукцию на крупнейший в стране смотр достижений сельского хозяйства привезли 67 пензенских компаний, среди которых были как крупные, так и небольшие.

«Каждый район внес свой вклад в презентацию нашего региона: Камешкирский - рыбная продукция, Городищенский - колбасные изделия (халяль), Шемышейский - мясо перепелов, Неверкинский - сыры и соки на основе алоэ, Башмаковский - лимонады, копчености, дыни, виноград, Пензенский, Мокшанский, Никольский, Бековский - кондитерские изделия», - перечислил Иван Белозерцев.

В целом, как заметил глава региона, по темпам роста сельскохозяйственного производства за последние годы Пензенская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

«Это хороший результат. Нужно не останавливаться, продолжать работать», - резюмировал Иван Белозерцев.