В Пензе проверят состояние Монумента воинской и трудовой славы

13.11.2024 | 13:03

В Пензе собираются проверить состояние Монумента воинской и трудовой славы на проспекте Победы.

На то, что объект нуждается в реставрации, обратил внимание читатель телеграм-канала PenzaInform.

«Понаставили вырвиглазных красных фонарей, думают - сгнившие гранитные плиты не видны, что ли? К СВО этот монумент ближе раза в два, чем маленький Ильич. А такая стыдоба», - написал он.

На его сообщение отреагировал министр по охране памятников истории и культуры региона Александр Понякин и рассказал, что перед специалистами уже стоит задача обследовать объект. Этим займутся в ноябре.

«В случае выявления дефектов технического состояния соответствующая информация и предписание будут направлены организации-балансодержателю для принятия мер», - пояснил министр.

Монумент начали возводить 9 мая 1970 года на средства трудящихся, а открыли в 1975-м. Памятник - объект культурного наследия регионального значения, наиболее известный символ Пензы. Он посвящен подвигам жителей региона в годы Великой Отечественной войны.