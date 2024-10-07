Принято решение о ликвидации парка «Древландия» на Барковке

07.10.2024 | 11:30

Парк-музей деревянных скульптур «Древландия», созданный силами энтузиастов на Барковке и полюбившийся жителям Пензы, ликвидируют. Такое решение приняли члены садоводческого товарищества «Вишенка» на внеочередном собрании 5 октября.

«Собрание прошло не в нашу пользу! Жители СНТ приняли решение ликвидировать парк и все снести.

Наши предложения о переносе парка и переносе входа в парк даже не рассматривали. «Мы же проголосовали за демонтаж, что непонятно!» - сообщается в группе «Древландии» во «ВКонтакте».

По словам администраторов, члены СНТ проголосовали за приведение территории, предоставленной СНТ «Вишенка» администрацией Пензы, в состояние, которое было в 2020 году (футбольное поле, детские качели - 2 шт.); демонтаж до 30 ноября сооружений, туалетов, парковки, вывесок и указателей с упоминанием «Древландии» за счет средств группы, возводившей эти строения; запрет размещения объявлений в любых источниках информации и проведения любых организованных спортивных, развлекательных, обучающих и иных мероприятий, кроме уборки территории на «Площадке»; удаление из сети всех упоминаний о «Древландии», размещенных от лица сообщества «Древландия».

Создатели «Древландии» заявили, что не сдаются, будут отстаивать ее, и попросили помощи администрации города.

На парком деревянных скульптур «Древландия» в 2021 году трудился актив садоводческого товарищества «Вишенка». Помощь оказывали друзья - скульпторы по дереву, участники первого фестиваля резьбы бензопилой. За несколько дней из дуба и сосны здесь сделали героев современных мультипликационных и кинофильмов.

Погулять в сказочном мире может любой желающий: вход на площадку бесплатный и открыт для всех, кто ценит и уважает чужой труд.

В 2024 году у парка появились противники из того же СНТ. Их не устроила растущая популярность парка, ведь ее следствие - большое количество машин, которые ездят и паркуются перед дачами, и дорожная пыль.

Отдохнуть от суеты дачникам, чьи участки находятся рядом с парком, стало непросто. Люди недовольны и тем, что в «Древландии» стали оказывать платные услуги: организовывать фотосессии, квесты.

О проблеме благодаря соцсетям узнали многие жители Пензы. Горожане, не являющиеся членами СНТ, оставили сотни комментариев в защиту «Древландии». На 11:30 7 октября петицию с призывом защитить уникальный объект от сноса подписали 2,3 тыс. человек.

«Уютное, теплое место с потрясающими резными персонажами и бесплатно для детишек! А сейчас бесплатно таких мест, к сожалению, нет для наших детей!», «Хочется, чтобы место только процветало, а не закрывалось. Это место культуры, место для детей, место для семей. В Год семьи закрыть его - варварство», «Таким сказочным местом, как парк «Древландия» в Пензе, надо гордиться и однозначно помогать в развитии», «Очень странно, что у кого-то появилась мысль о закрытии парка, который является одной из достопримечательностей нашего города», - пишут пензенцы в соцсети «ВКонтакте».