Общество

На Барковке появится парк-площадка резных деревянных скульптур

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Парк-площадку под названием «Древландия» создает актив садоводческого товарищества «Вишенка». Помощь оказывают друзья - скульпторы по дереву, участники первого фестиваля резьбы бензопилой. За несколько дней из дуба и сосны они сделали героев современных мультфильмов и фильмов. Парочка из «Рататуя» (крысенок Реми и Альфредо Лингвини) - работа Евгения Акимова.

«Здесь можно подняться по ступенькам. Если человек большой, ему одной хватит, если маленький - вторая есть. И можно сюда присесть с удобством», - показал чебоксарский скульптор по дереву.

Участники фестиваля работали в двух номинациях - скоростная резьба по дереву и художественная. Скульптуры, которые были выполнены мастерами за час, уже заняли свое место в парке, а вот большие - на завершающем этапе.

«Я выбрал ледниковый период, выпилил мамонта и саблезубого тигра. Моя цель - обрадовать детей», - рассказал скульптор по дереву Алексей Казаков (г. Чебоксары).

«Я не представляю, как это можно сделать бензопилами. Думал, только ветки рубить, а тут вон какие фигуры делают», - оценил школьник Михаил Гусаров.

Организаторы планируют, что фестиваль станет традиционным и участников год от года будет больше. Искусство резьбы по дереву переживает свой ренессанс.

«Когда завезли бревна-заготовки, мы поняли, что фестивалю быть, но не знали, что получится на выходе. Проводили конкурс на фигуры, которые будут тут стоять, сейчас уже видим результат. Сердце радуется, прямо огонь!» - отметил председатель СНТ «Вишенка» Сергей Калиниченко.

Погулять в сказочном мире может любой желающий. Вход на площадку открыт для всех, кто ценит и уважает чужой труд.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

В Москве такие стоят в парке, кто их на этой Барковке увидит.Ерунда.

Гость||

Дурачок комментирует опять

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок комментирует опять
Это ты дырявый жополиз?

Гость||

Дырявый говно Иван-конь пока ещё стоит в исторической части города,а для выставки скульптур народного творчества не нашлось места в парке Белинского?

Гость||

Если для вас это ерунда, можете пройти мимо темы и не комментировать! Уважайте чужой труд!

Гость||

Когда то деревянные скульптуры стояли в Парке Белинского и на Тропе здоровья.

Гость||

Гость писал(a):

Когда то деревянные скульптуры стояли в Парке Белинского и на Тропе здоровья.
Людей по ночам пугали

Имя: Гость
Комментарий:

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