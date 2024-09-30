Парк «Древландия» на Барковке оказался под угрозой исчезновения

30.09.2024 | 14:47

Парк-музей деревянных скульптур «Древландия», созданный силами энтузиастов на Барковке, находится под угрозой исчезновения.

Над ним в 2021 году трудился актив садоводческого товарищества «Вишенка». Помощь оказывали друзья - скульпторы по дереву, участники первого фестиваля резьбы бензопилой. За несколько дней из дуба и сосны здесь сделали героев современных мультипликационных и кинофильмов.

Погулять в сказочном мире может любой желающий: вход на площадку бесплатный и открыт для всех, кто ценит и уважает чужой труд.

В 2024 году у парка появились противники - из того же СНТ. «Группа инициативных граждан» потребовала провести внеочередное собрание членов садового некоммерческого товарищества.

В повестке значатся вопросы: приведение площадки «Древландия» в исходное 2020 году состояние; демонтаж парка скульптур, парковки и туалетов за счет создателей парка; запрет размещения объявлений в любых источниках СМИ и проведения любых мероприятий в парке, кроме уборки территории; удаление всех упоминаний «Древландии» в СМИ и сети интернет.

О проблеме благодаря соцсетям узнали многие жители Пензы. Горожане, не являющиеся членами СНТ, оставили в соцсетях массу комментариев в защиту «Древландии».

«Уютное, теплое место с потрясающими резными персонажами и бесплатно для детишек! А сейчас бесплатно таких мест, к сожалению, нет для наших детей!», «Низкий поклон создателям. Хочется, чтобы место только процветало, а не закрывалось. Это место культуры, место для детей, место для семей. В Год семьи закрыть его - варварство», «Сказка для детей и взрослых. Это место нужно, наоборот, поддерживать и помогать организаторам этого сказочного парка», «Таким сказочными местом, как парк «Древландия» в Пензе, надо гордиться и однозначно помогать в развитии», «Волшебное место! Побывали с детьми в первый раз в этом году. Когда ехали, не думали, что попадем в сказку наяву, там время замирает! Это уникальное место, такого, я думаю, нет в других регионах России!», «Прекрасный парк, который нравится как детям, так и взрослым. Все чисто, красиво и ухоженно. Очень странно, что у кого-то появилась мысль о закрытии парка, который является одной из достопримечательностей нашего города», «Невероятно! Место, где отдыхаешь душой, хотят вновь превратить в свалку?! Этот парк - кладезь добра! Я в таком восторге от таланта людей, которые создают эти деревянные фигуры: настолько реалистично, что дух захватывает!» - написали люди.

У инициаторов собрания свои аргументы. Их не устраивает растущая популярность парка, ведь ее следствие - большое количество машин, которые ездят и паркуются перед дачами, и дорожная пыль.

Отдохнуть от суеты дачникам, чьи участки рядом с парком, стало непросто. Люди недовольны и тем, что в «Древландии» стали оказывать платные услуги: организовывать фотосессии, квесты.

Обсуждая проблему, часть пензенцев предложила противникам парка и его чересчур рьяным защитникам успокоиться, не рубить с плеча и договориться.

«Помешать парковке у дач [могут] тросы на замках между деревьями, полусферы/живописные булыжники/шины возле заборов. Если волнуют превышения скорости гостями, это лечится лежачими полицейскими (пока нет знаков и камер). С пылью можно бороться только сменой гравийки на асфальт, но понятно, что это не в ваших силах», «Можно ли сделать вход в «Древландию» со стороны дороги на понтонный мост?», «Надо искать выход, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Война - это не выход. Выходом может стать либо шлагбаум на въезде в СНТ, а вход в парк - пеший, через тропу. Либо подъезд к парку со стороны Русеева. Парк надо сохранить любой ценой!» - воззвали горожане.