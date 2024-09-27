На набережной Суры появились «Олень и оленята»

27.09.2024 | 13:40

В пятницу, 27 сентября, на набережной Суры в центре Пензы состоялось открытие нового арт-объекта «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки. Его приурочили ко Всемирному дню туризма.

Для гостей праздника танцевали и пели творческие коллективы Пензы. Рядом организовали выставку рисунков учеников художественных школ и мастер-класс по созданию игрушек.

К собравшимся обратился заместитель министра культуры и туризма области Ильдар Мавлюдов. «Это открытие первого объекта из тех, которые появятся в рамках развития туристического кода Пензы. Замечательный арт-объект, посвященный абашевской игрушке - брендовому сувениру, который известен далеко за пределами Пензенского региона», - отметил чиновник.

Завершил он речь наставлением: «Чтобы красота долгое время стояла и радовала, бережно относимся к нашим памятникам».

Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей. Изготовлением арт-объекта занимался скульптор Максим Кулев. Композицию окрасили в цвет обожженной глины.