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Культура

На набережной Суры появились «Олень и оленята»

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В пятницу, 27 сентября, на набережной Суры в центре Пензы состоялось открытие нового арт-объекта «Олень и оленята» по мотивам абашевской игрушки. Его приурочили ко Всемирному дню туризма.

На набережной Суры появились «Олень и оленята»

Для гостей праздника танцевали и пели творческие коллективы Пензы. Рядом организовали выставку рисунков учеников художественных школ и мастер-класс по созданию игрушек.

На набережной Суры появились «Олень и оленята»

К собравшимся обратился заместитель министра культуры и туризма области Ильдар Мавлюдов. «Это открытие первого объекта из тех, которые появятся в рамках развития туристического кода Пензы. Замечательный арт-объект, посвященный абашевской игрушке - брендовому сувениру, который известен далеко за пределами Пензенского региона», - отметил чиновник.

На набережной Суры появились «Олень и оленята»

Завершил он речь наставлением: «Чтобы красота долгое время стояла и радовала, бережно относимся к нашим памятникам».

На набережной Суры появились «Олень и оленята»

Стоимость новой достопримечательности - 1 млн 395 тыс. рублей. Изготовлением арт-объекта занимался скульптор Максим Кулев. Композицию окрасили в цвет обожженной глины.

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