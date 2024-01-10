Дом на Красной внесли в единый реестр памятников России

10.01.2024 | 11:21

В Пензе здание на Красной, 70, включили в единый реестр памятников России. Раньше этот дом был частью усадьбы купца Ивана Егоровича Мартышкина.

Статус выявленного объекта культурного наследия строение получило в 2021 году. Обоснованность включения его в реестр подтвердила государственная экспертиза.

«Ценность объекта связана с жизнью и деятельностью купца и его семьи, которые владели усадьбами, землями, имениями и предприятиями в Пензе с 1899 по 1918 г.», - сообщили в областном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Установлено, что дом был частью усадьбы Мартышкина в начале XX века, как и расположенный рядом - на Красной, 72.

Здание представляет собой интересный образец полукаменного жилого строения конца XIX - начала XX века.

«Украшено прорезной и накладной резьбой, которой присуща особая пластичность, изящество линий и форм орнаменталистики, в основном кружевного происхождения. Она придает дому особую декоративность», - подчеркнули в министерстве.

Внесение дома в реестр поможет сохранить его внешний вид.

Ранее объектом культурного наследия стала возвышенная терраса на пересечении улиц Карла Маркса и Московской.