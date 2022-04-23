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Общество

Активисты убрали заросли, прятавшие одно из старейших зданий Пензы

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Засохший занавес пал и открыл пензенцам одно из старейших зданий в городе. Двенадцать окон с резными наличниками смотрят на улицу Красную.

Дом под номером 70 когда-то был жилым, но последние несколько лет пустует. Однако нтерес к нему не угасает. В 2021-м строение получило статус выявленного объекта культурного наследия.

«Этот дом был частью усадьбы Мартышкиных и Вяльвельских. Дом достаточно хорошо сохранился, несмотря на то что он расселен», - сообщил заместитель председателя Пензенского отделения ВООПИиК Михаил Кириков.

«Дом большой, деревянный. Такая типология у нас в Пензе уже практически не сохранилась. Разве что несколько домов на Володарского, тот же самый музей Мейерхольда. В общем-то, все. Остальные большие дома у нас в Пензе посносили», - отметил архитектор Евгений Кутай.

Ухаживать за территорией некому, вот и взяли на себя эту обязанность члены Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Кинули клич и собрали добровольцев, которые выступают за сохранение архитектурных объектов города.

«Уберем снаружи. В следующий раз, может быть, внутрь пойдем уже. За один раз нереально убрать. Тут годами, наверное, собирался мусор», - высказался член Пензенского отделения ВООПИиК Максим Буряков.

Активисты надеются, что в будущем найдется инвестор, который восстановит здание, имеющее архитектурную и историческую ценность.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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