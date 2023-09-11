Сетевое издание|18+|Понедельник|11 сен 2023|12:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

В Мокшане готовятся к презентации Сторожевой башни

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Мокшане готовятся к открытию Сторожевой башни на оборонительном земляном валу. По информации регионального минкульта, ее презентуют в сентябре.

«Создано новое общественное пространство, которое уже привлекает внимание проезжающих. Комплекс включает парковку, туалет, пандусы, ступени, макет сторожевой башни Засечной черты XVII века в натуральную величину с устройством смотровой площадки и внутренним лестничным подъемом; фрагмент частокола, памятный камень, малые архитектурные формы», - перечислили в министерстве.

15-метровую башню, идентичную башням XVII века, выполненную старинным способом «в лапу» по архивным чертежам, установили в 1979 году к 300-летию основания Мокшана. За 40 с лишним лет сооружение с частоколом, не являющееся объектом культурного наследия, пришло в упадок. В 2023-м его решили восстановить.

На новую композицию и прогулочную зону из областного бюджета выделили 19,9 млн рублей. Новую башню собирали из лиственницы, привезенной с Урала.

Объект должны были сдать в августе.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото t.me/minkult_penza
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте