В Мокшане готовятся к презентации Сторожевой башни

11.09.2023 | 11:31

В Мокшане готовятся к открытию Сторожевой башни на оборонительном земляном валу. По информации регионального минкульта, ее презентуют в сентябре.

«Создано новое общественное пространство, которое уже привлекает внимание проезжающих. Комплекс включает парковку, туалет, пандусы, ступени, макет сторожевой башни Засечной черты XVII века в натуральную величину с устройством смотровой площадки и внутренним лестничным подъемом; фрагмент частокола, памятный камень, малые архитектурные формы», - перечислили в министерстве.

15-метровую башню, идентичную башням XVII века, выполненную старинным способом «в лапу» по архивным чертежам, установили в 1979 году к 300-летию основания Мокшана. За 40 с лишним лет сооружение с частоколом, не являющееся объектом культурного наследия, пришло в упадок. В 2023-м его решили восстановить.

На новую композицию и прогулочную зону из областного бюджета выделили 19,9 млн рублей. Новую башню собирали из лиственницы, привезенной с Урала.

Объект должны были сдать в августе.