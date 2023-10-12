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Культура

Здание бывшей «Родины» признали объектом культурного наследия

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В Пензе здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное на пересечении улиц Карла Маркса и Московской, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Об этом в среду, 11 октября, сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Здание было построено в 1957 году к 40-летию установления Советской власти, в 1958-м его ввели в эксплуатацию.

«Оно представляет собой прямоугольный кирпичный объем с богатым архитектурным декором. Архитектурный стиль - сталинский неоклассицизм», - отметили в министерстве.

Подчеркивается, что теперь этот памятник архитектуры подлежит государственной охране.

При предыдущем губернаторе Иване Белозерцеве строились планы по реконструкции здания и открытию в нем Дворца бракосочетания. В феврале 2021-го сообщалось, что уже выделено 15 млн рублей на проектно-сметную документацию, которую должны были подготовить в том же году. Отмечалось, что объект сложный, поэтому ПСД будет достаточно глубокая.

Обследование показало, что отдельные конструкции и элементы находятся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии, несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, а также архитектурно-планировочные решения не отвечают современным нормам и регламентам.

Сейчас здание находится в собственности Пензенской области. Региональный минкульт заявил, что в 2023-м проводить реконструкцию бывшего кинотеатра не планируется. В перспективе рассматривается вопрос реализации инвестиционного проекта на данном объекте.

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