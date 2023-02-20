В Пензу из Голливуда приехала певица Оксана Angel

20.02.2023 | 19:13

В картинной галерее - камеры, десятки юных гимнасток. Так проходили съемки клипа обитательницы Голливуда Оксаны Angel. Двадцать с лишним лет назад женщина жила в Пензе и носила другую фамилию, о которой теперь не вспоминает.

В Америку она уехала в погоне за своей мечтой - хотела сочинять песни и петь.

«Меня нашел продюсер, который работал с такими певцами, как Бруно Марс, Крис Браун, и многими другими звездами. Сейчас его нет в живых. У меня вышел студийный альбом в США, я записывала его с голливудскими продюсерами, и сейчас выходит второй - 2 марта этого года. Будет еще третий, четвертый. На русском языке», - рассказала она.

В Лос-Анджелесе Оксана живет по соседству с другим экс-пензенцем - певцом Георгом Ходосом. Вместе они гуляют по роскошному району Беверли-Хиллз, посещают музыкальные вечеринки.

А вот славы или даже известности Angel не добилась. Бывшая пензячка ни разу не выступила на публике, хотя песен уже немало. Услышать их можно только на разных интернет-платформах, там же есть и клипы.

Но женщина надеется, что время еще не ушло и первое в ее жизни большое выступление состоится в 2023-м.

«Мы пока не решили, но, скорее всего, в Пензе. Мы намечаем концерт в память моего педагога Аллы Константиновны Коршуновой на декабрь этого года», - отметила Angel.

В Лос-Анджелесе у Оксаны есть агентство недвижимости. По словам женщины, жизнь в Америке очень сложная - во всяком случае, такой кажется ей. Так что она не исключает, что вскоре может опять превратиться в пензячку.