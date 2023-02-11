В Пензе прошел международный конкурс творчества

11.02.2023 | 17:30

Участники образцового коллектива «Карусель» из Городища не только разучили для конкурса новую песню, но и специально к нему подготовили новые сценические наряды.

«Недалеко от нас находится село Канаевка. Эти костюмы - именно из того села. У нас до сих пор бабушки занимаются народным пением», - рассказала Юлия Кузина.

VII Международный фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Выше всех» в этом году собрал более 500 участников в возрасте 3 лет и старше. Конкурс многожанровый.

«Представлены вокал (эстрадный, академический, народный), хореографические направления (эстрадный танец, народный, уличный), инструментальное творчество, цирковое искусство», - пояснила креативный директор фонда поддержки детского и юношеского творчества «Планета дарований» Виктория Додонова.

По итогам конкурса участникам присвоили звания лауреатов и дипломантов I, II и III степени, а Гран-при составил 10 тысяч рублей.