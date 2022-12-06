Пензенский скульптор отметил юбилей открытием выставки

В Губернаторском доме отметили юбилей Германа Феоктистова - 60-летие. В городе он известен своей страстью к бронзе и другим дорогим материалам, склонностью прорабатывать мельчайшие детали в своих работах и, собственно, самими творениями. Например, один из авторов «Пензяка толстопятого» на Московской - как раз Герман Феоктистов.
Поздравить юбиляра пришли поклонники и друзья.
«Вчера был юный, а сегодня уже зрелый. Вчера я его называл Германом, а сегодня - Германом Михалычем. Я всегда точно знаю, что у него выставка - как шоу», - рассказал председатель правления регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.
Так было и на этот раз. К своему юбилею скульптор подготовил выставку «Земляки» - работы Феоктистова за много лет. Многим было интересно прийти именно на открытие, чтобы встретиться с прототипами творений.
Герман Михайлович любит лепить знакомых людей в неожиданных образах. Увы, некоторых уже нет в живых.
«Пират» - я взял лицо своего друга Александра Заикина, это художник-маринист, он года два как ушел, но эта работа сделана была еще при его жизни», - отметил член Союза художников России Герман Феоктистов.
На выставке творения скульптора соседствуют с работами фотографа Елены Бубновой. Она часто снимает Пензу. «Земляки» из бронзы хорошо сочетаются с видами родных улиц. Своими впечатлениями посетители поделились в особом альбоме.
«Спасибо Герману! Тонкая ирония и доброта - в каждой работе», - оценил посетитель выставки Сергей Брилевич.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀