Пензенский скульптор отметил юбилей открытием выставки

06.12.2022 | 19:35

В Губернаторском доме отметили юбилей Германа Феоктистова - 60-летие. В городе он известен своей страстью к бронзе и другим дорогим материалам, склонностью прорабатывать мельчайшие детали в своих работах и, собственно, самими творениями. Например, один из авторов «Пензяка толстопятого» на Московской - как раз Герман Феоктистов.

Поздравить юбиляра пришли поклонники и друзья.

«Вчера был юный, а сегодня уже зрелый. Вчера я его называл Германом, а сегодня - Германом Михалычем. Я всегда точно знаю, что у него выставка - как шоу», - рассказал председатель правления регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

Так было и на этот раз. К своему юбилею скульптор подготовил выставку «Земляки» - работы Феоктистова за много лет. Многим было интересно прийти именно на открытие, чтобы встретиться с прототипами творений.

Герман Михайлович любит лепить знакомых людей в неожиданных образах. Увы, некоторых уже нет в живых.

«Пират» - я взял лицо своего друга Александра Заикина, это художник-маринист, он года два как ушел, но эта работа сделана была еще при его жизни», - отметил член Союза художников России Герман Феоктистов.

На выставке творения скульптора соседствуют с работами фотографа Елены Бубновой. Она часто снимает Пензу. «Земляки» из бронзы хорошо сочетаются с видами родных улиц. Своими впечатлениями посетители поделились в особом альбоме.

«Спасибо Герману! Тонкая ирония и доброта - в каждой работе», - оценил посетитель выставки Сергей Брилевич.