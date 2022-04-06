Пензенцам назвали даты проведения фестиваля Jazz May

06.04.2022 | 08:25

В Пензе приняли решение относительно проведения в 2022 году традиционного музыкального фестиваля Jazz May. Об этом сообщили во вторник, 5 апреля, в местном центре управления регионом.

Вопрос о мероприятии был поднят на совещании с участием заместителя председателя правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной и министра культуры и туризма Сергея Бычкова.

Рябихина заверила, что фестиваль пройдет в традиционном формате с 21 по 22 мая. Бычков добавил, что в настоящий момент оргкомитет определяет состав участников.

Ранее пензенцы обсуждали возможную отмену мероприятия в социальных сетях, называя в качестве причин уход прежних организаторов и сокращение финансирования. В областном правительстве подтвердили, что организаторы сменились, и добавили, что проведение фестиваля находится в стадии обсуждения.

Jazz May проводится в Пензе с 2011 года. В 2012-м он был признан лучшим культурным проектом России. В 2020-м джазовый праздник отложили из-за эпидемии коронавируса, в 2021-м Jazz May прошел в юбилейный, десятый раз. На нем выступили более 250 участников.