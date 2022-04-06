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Культура

Пензенцам назвали даты проведения фестиваля Jazz May

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В Пензе приняли решение относительно проведения в 2022 году традиционного музыкального фестиваля Jazz May. Об этом сообщили во вторник, 5 апреля, в местном центре управления регионом.

Вопрос о мероприятии был поднят на совещании с участием заместителя председателя правительства Пензенской области Ларисы Рябихиной и министра культуры и туризма Сергея Бычкова.

Рябихина заверила, что фестиваль пройдет в традиционном формате с 21 по 22 мая. Бычков добавил, что в настоящий момент оргкомитет определяет состав участников.

Ранее пензенцы обсуждали возможную отмену мероприятия в социальных сетях, называя в качестве причин уход прежних организаторов и сокращение финансирования. В областном правительстве подтвердили, что организаторы сменились, и добавили, что проведение фестиваля находится в стадии обсуждения.

Jazz May проводится в Пензе с 2011 года. В 2012-м он был признан лучшим культурным проектом России. В 2020-м джазовый праздник отложили из-за эпидемии коронавируса, в 2021-м Jazz May прошел в юбилейный, десятый раз. На нем выступили более 250 участников.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Нетрадиционный скорее фестиваль родом из гейропы, потеха для заднеприводных

Гость||

Попы будут?

Гость||

Гость писал(a):

Нетрадиционный скорее фестиваль родом из гейропы,
А для нашего региона, интересно, что традиционно?

Гость||

Пир во время чумы!!!

Гость||

В дырявой Гейропе запрещают русскую культуру,а в Пензе прославляют эту погань...

В украинский джаз ещё не переименовали как в Гейропе русскую танцовщицу?

Гость||

На кой эта хрень нужна, тьфу!

Гость||

Сегодня он играет джаз,а завтра(как всегда) - Родину продаст.

Гость||

А кто принял решение?

Гость||

Гость писал(a):

А кто принял решение?
Это можно расценить как победу 5 колонны в Пензе?

Гость||

Во время проведения военной операции такое мероприятив центре города недопустимо. Это плевок в лица матерей погибших воинов.

Если не хотите запрещать,то проведите в Рамзае,на территории альтернативного искусства.

Имя: Гость
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