Пензенцев объединил юбилейный фестиваль Jazz May

23.05.2021 | 09:39

Jazz May уже давно стал доброй традицией. В 2021 году он прошел в десятый раз. На юбилейном фестивале в Пензе выступает в общей сложности более 250 участников - из Пензы, Заречного, Самары, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также США.

Jazz May проходит как под открытым небом, так и в закрытых помещениях. Мероприятие всегда привлекает своей атмосферой: пензенцы приходят и музыку послушать, и просто пообщаться с друзьями, и пополнить фотогалерею новыми яркими снимками, ну и, конечно, доставить радость себе и детям.

Для гостей приготовлены различные активности, лекции, музыкальные и вокальные мастер-классы, фотовыставки, кинопоказы и даже йога.

Трехдневную фестивальную программу 21 мая открыл эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова. В коллектив входят лучшие джазовые и эстрадные исполнители Пензы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Затем на сцену выходили гости - представители известного джазового лэйбла «Rainy Days», одного из самых прогрессивных образований джазового рынка России и Европы, коллективы из Самары - «Brilliant Corners», Дмитрий Болдырь & Ocean Jazz Band, а также Саша Алмазова и Non Cadenza из Санкт-Петербурга. Специальным гостем джазового вечера стал коллектив «Культ-Ура!» из Пензы.

На сцене ККЗ «Пенза» зрителей радовали пять коллективов. В пресс-службе регионального минкульта подчеркнули, что их лидеры - певица Алина Енгибарян, контрабасист Макар Новиков, барабанщик Саша Машин, а также пианисты Бенито Гонзалес (США) и Евгений Пономарев, входящие в число наиболее востребованных представителей современной джазовой сцены России и США.

Днем 22 мая стартовала и детская программа - JazzKids. На открытой сцене выступил инструментальный ансамбль Spring и вокалистки Чан Тху Нган, Анастасия Чернова, Виктория Степанова, Доминик Кузнециян (ДШИ «Весна»), Арина Титова и Трио «Шанс» (ДМШ им. В. П. Чеха).

Взрослую публику в этот день вдохновляли коллективы Midnight Jam, Out Of Time, Carioca, Monocle и Porter's из Самары, джаз-бенд «Улыбка» из Санкт-Петербурга, биг-бенд «Обертон» из Энгельса, Surkov Quartet из Москвы, Argentum jazz из Пензы. Специальными гостями стали местные коллективы «Бухарин блюз» и Wild jinn.

23 мая в программе JazzKids: трио флейтистов (Егор Макеенко, Олег Евстифеев, Александр Гаврюшин), Юлия Кузнецова, Филипп Кузовников (ДМШ № 1 г. Пензы), эстрадно-духовой оркестр «Золотая молния» п/у Д. Швейко, Ирина Абрамова и P+project, Ульяна Косырькова (ДМШ № 9 г. Пензы). Начало в 12:00.

Далее всех ждут коллективы Edinorock band, Blue Cat On Green Street, «Притон Платона», P+project из Пензы, «Самарский Фанкилэнд», джазовый квартет Ильи Фролова и ансамбль Дмитрия Толочкова из Саратова, Oleg Maximov Quartet из Ростова-на-Дону. Специальный гость - ансамбль Вахтанга Торели из Саратова.