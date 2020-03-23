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Культура | Пензенский фестиваль Jazz May перенесли на неопределенный срок

23.03.2020|16:05
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В понедельник, 23 марта, стало известно, что десятый, юбилейный фестиваль Jazz May Penza переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Ввиду последних мировых событий вряд ли у кого-то могут возникнуть вопросы о причинах такого решения. Нам хочется верить, что в самое ближайшее время ситуация стабилизируется, все выздоровеют, а концертные площадки нашего города, страны и всей планеты снова наполнит прекрасная музыка», - говорится в официальном заявлении.

Организаторы решили обойтись без частого упоминания слова «коронавирус», подчеркнув, что сетевой юмор на эту тему, как и неоправданный алармизм (паникерство. - Прим. ред.), уже приелись.

«Как вы понимаете, в условиях неопределенности невозможно (да и попросту безответственно) брать на себя финансовые и организационные обязательства, а главное - принимать решения, ставящие под угрозу здоровье зрителей и участников фестиваля», - уточняется в заявлении.

До 15 апреля в Пензенской области отменены практически все массовые мероприятия. Драматический театр, филармония, ККЗ «Пенза», Центр культуры и досуга и другие учреждения культуры закрылись.

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Гость|23.03.2020 16:21|

Его вообще пора запретить.Сегодня он слушает джаз,а завтра Родину продаст.

Гость|23.03.2020 16:24|

Действительно. Это ж не "субботник" благостный

Имя: Гость
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