23.03.2020 | 16:05

В понедельник, 23 марта, стало известно, что десятый, юбилейный фестиваль Jazz May Penza переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Ввиду последних мировых событий вряд ли у кого-то могут возникнуть вопросы о причинах такого решения. Нам хочется верить, что в самое ближайшее время ситуация стабилизируется, все выздоровеют, а концертные площадки нашего города, страны и всей планеты снова наполнит прекрасная музыка», - говорится в официальном заявлении.

Организаторы решили обойтись без частого упоминания слова «коронавирус», подчеркнув, что сетевой юмор на эту тему, как и неоправданный алармизм (паникерство. - Прим. ред.), уже приелись.

«Как вы понимаете, в условиях неопределенности невозможно (да и попросту безответственно) брать на себя финансовые и организационные обязательства, а главное - принимать решения, ставящие под угрозу здоровье зрителей и участников фестиваля», - уточняется в заявлении.

До 15 апреля в Пензенской области отменены практически все массовые мероприятия. Драматический театр, филармония, ККЗ «Пенза», Центр культуры и досуга и другие учреждения культуры закрылись.