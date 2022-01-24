Сетевое издание|18+|Понедельник|24 янв 2022|15:57
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Культура

Дом офицеров спустя несколько лет обрел старое название

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В понедельник, 24 января, на Доме офицеров наконец появилась вывеска с названием учреждения культуры.

Процедура переименования объекта длилась долго, и в итоге все вернулось к тому, с чего начиналось.

Реконструированный культурный центр на Западной Поляне, который давно не имеет отношения к Минобороны, сперва было решено назвать «На Ленинградской».

Когда это обозначение почти прижилось, появился иной вариант. В августе 2020 года во время визита в Пензу заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко объект был представлен ему как губернский центр культурного развития «Аструм».

12 декабря 2020-го Иван Белозерцев, являвшийся тогда главой региона, в ходе прямой линии объявил о решении назвать учреждение центром культурного развития «Губернский».

В апреле 2021-го, после того как губернатор оказался в СИЗО, сотрудники открестились от его инициативы: «По документам объект всегда назывался «Центр культурного развития». Наименование «Губернский» было в планах и в документах никак не отражалось. Теперь его в планах нет. Мы называемся «Центр культурного развития».

В июне 2021-го Олег Мельниченко (тогда еще врио губернатора) подписал распоряжение о возвращении объекту привычного горожанам имени «Дом офицеров».

Однако спустя несколько месяцев, в начале октября, процедуру еще не завершили. В минкульте тогда сообщили, что документы по переименованию по-прежнему находились в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

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Гость||

Ура! Пойду разучивать мазурку.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Аструм».
Ещё уберите химеру дырявой лошади с фонтана,а причастных под суд...

Гость||

Слышь,ты!Руки прочь от дырявого!

Гость||

Гость писал(a):

Ещё уберите химеру дырявой лошади с фонтана,а причастных под суд...
заднепроходцы рулят?

Гость||

Наиважнейшая проблема решена! Теперь заживем!

Гость||

Уберите личный памятник Ивана!

6 ноября 2018 года открыт памятник «Пензяк толстопятый», который создан по инициативе Ивана Белозерцева.

«Давайте заведем традицию, если потереть палец пензяка толстопятого, то это принесет счастье», - сказал Иван Белозерцев.

Кому теперь Иван потирает палец в Матросской тишине?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Аструм»
penzainform.ru писал(a):
«Губернский»
Непонятно одно. Почему офицер придумывал какие-то левые названия, а историк вернул название «Дом офицеров». Выходит офицер и не офицер вовсе?

Гость||

Иван должен вернуть все что украл.

Гость||

Мощно работает Олег.

Гость||

Мощно работает Олег.

Гость||

Гость писал(a):

Наиважнейшая проблема решена! Теперь заживем!
Ты дурашка. К сожалению это и была наиважнейшая проблема. Виноваты в этой Санта-Барбаре с хэппи-эндом Белозерцев и Курдова. Для истории эти два персонажа могли бы изложить свою точку зрения. Почему они так не хотели, чтобы Дом офицеров был Домом офицеров.

Гость||

Ура!!! Спасибо!

Гость||

А ещё мне интересно почему автор проекта реконструкции Дома офицеров архитектор Лев Ходос не предусмотрел вывеску с названием на здании? А то посмотрите какое убожество сейчас сделали.

Имя: Гость
Комментарий:

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