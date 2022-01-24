Дом офицеров спустя несколько лет обрел старое название

24.01.2022 | 14:59

В понедельник, 24 января, на Доме офицеров наконец появилась вывеска с названием учреждения культуры.

Процедура переименования объекта длилась долго, и в итоге все вернулось к тому, с чего начиналось.

Реконструированный культурный центр на Западной Поляне, который давно не имеет отношения к Минобороны, сперва было решено назвать «На Ленинградской».

Когда это обозначение почти прижилось, появился иной вариант. В августе 2020 года во время визита в Пензу заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко объект был представлен ему как губернский центр культурного развития «Аструм».

12 декабря 2020-го Иван Белозерцев, являвшийся тогда главой региона, в ходе прямой линии объявил о решении назвать учреждение центром культурного развития «Губернский».

В апреле 2021-го, после того как губернатор оказался в СИЗО, сотрудники открестились от его инициативы: «По документам объект всегда назывался «Центр культурного развития». Наименование «Губернский» было в планах и в документах никак не отражалось. Теперь его в планах нет. Мы называемся «Центр культурного развития».

В июне 2021-го Олег Мельниченко (тогда еще врио губернатора) подписал распоряжение о возвращении объекту привычного горожанам имени «Дом офицеров».

Однако спустя несколько месяцев, в начале октября, процедуру еще не завершили. В минкульте тогда сообщили, что документы по переименованию по-прежнему находились в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.