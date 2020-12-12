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Культура

В Пензе бывшему Дому офицеров дали название «Губернский»

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На прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря, губернатор Иван Белозерцев высоко оценил реконструкцию бывшего гарнизонного Дома офицеров, который сейчас стал центром культурного развития.

«Здесь проводили здесь массовые мероприятия для военнослужащих. Здание приходило в негодность, но коллективов было очень много, работали профессиональные педагоги. Дом офицеров был признан аварийным, его деятельность была приостановлена. Став губернатором, я предпринял усилия, чтобы Министерство обороны передало здание Пензенской области», - напомнил Иван Белозерцев.

По его словам, сегодня архитектурное сооружение готово к открытию, которое состоится до 15 января.

«Сделано очень много: прекрасный зрительный зал, кресла, освещение, оборудование. Сделана пристройка, чтобы расширить возможности для приема детей и взрослых. Я уверен, что это будет любимое место для тех, кто будет ходить на дополнительные занятия. О названии мы много думали, были идеи и мысли. Решено назвать его центром культурного развития «Губернский», - пояснил Иван Белозерцев.

Ранее предлагались варианты «На Ленинградской» и «Аструм».

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Гость||

В честь себя что-ли назвал?

Гость||

По сути - дом культуры для маленькой Западной поляны. Почему "Губернский"-то?

Гость||

Рядом расположен Губернский лицей, решили не "париться"))))

Гость||

Его же вроде Аструм хотели назвать? Конечно название звучит гордо, планка для обновленного здания ставится высокая. Только невольно возникает ассоциация с Губернским лицеем-интернатом неподалеку. Правда он уже как-то по-другому называется.

Гость||

хорошо что не Буртаский))

Гость||

А зачем вообще переназывать его было?

Гость||

А на фото его персональный скипетр и символ нынешнего "пензаустройства" Губернская швабра-виселица Ходоса-Йоффе.))))))))))))Сделали из ДК фасад ТЦ и гордятся этим ,ну что поделаешь если торгаши у власти.

Гость||

Переназывать затем, что старое название уже не актуально, скажем так. Хотя для меня и наверное для многих местных жителей он всегда как был Дом офицеров, так им и останется

Гость||

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Гость||

Нельзя так называть; "Губернский" - это чужой товарный знак, в том числе и для подобных услуг, зарегистрированный в 2010 году.

Гость||

Паноптикум какой то .Губернатор есть,вот только губернии нет ,а есть область.В Тамбовской области нет губернатора,там глава администрации Тамбовской области,там нет министерств и министров ,там департаменты и начальники департаментов.А у нас осталось только конституцию Пензы написать.)))))))

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе бывшему Дому офицеров дали название «Губернский»
ОКОЛОТОЧНЫЙ

Гость писал(a):

Паноптикум какой то .Губернатор есть,вот только губернии нет ,а есть область.В Тамбовской области нет губернатора,там глава администрации Тамбовской области,там нет министерств и министров ,там департаменты и начальники департаментов.А у нас осталось только конституцию Пензы написать.)))))))
И проезд 23 рубля

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сделано очень много: прекрасный зрительный зал, кресла, освещение, оборудование. Сделана пристройка, чтобы расширить возможности для приема детей и взрослых.
Внешний сид, так себе, через 5 лет устареет морально окончательно.

Гость||

Гость писал(a):

Внешний сид, так себе, через 5 лет устареет морально окончательно.
А на верху надпись ТЦ Губернаторский.:)

Гость||

Отвратительное Пензенское чиновьечье общество.Все усилия деятельности поставлены только на пиар.

Имя: Гость
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