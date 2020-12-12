В Пензе бывшему Дому офицеров дали название «Губернский»

12.12.2020 | 12:09

На прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря, губернатор Иван Белозерцев высоко оценил реконструкцию бывшего гарнизонного Дома офицеров, который сейчас стал центром культурного развития.

«Здесь проводили здесь массовые мероприятия для военнослужащих. Здание приходило в негодность, но коллективов было очень много, работали профессиональные педагоги. Дом офицеров был признан аварийным, его деятельность была приостановлена. Став губернатором, я предпринял усилия, чтобы Министерство обороны передало здание Пензенской области», - напомнил Иван Белозерцев.

По его словам, сегодня архитектурное сооружение готово к открытию, которое состоится до 15 января.

«Сделано очень много: прекрасный зрительный зал, кресла, освещение, оборудование. Сделана пристройка, чтобы расширить возможности для приема детей и взрослых. Я уверен, что это будет любимое место для тех, кто будет ходить на дополнительные занятия. О названии мы много думали, были идеи и мысли. Решено назвать его центром культурного развития «Губернский», - пояснил Иван Белозерцев.

Ранее предлагались варианты «На Ленинградской» и «Аструм».