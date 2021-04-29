Бывший Дом офицеров в Пензе остался безымянным

29.04.2021 | 17:18

Реконструированный бывший Дом офицеров в Пензе, а ныне центр культурного развития не будет называться «Губернским».

«По документам объект всегда назывался «Центр культурного развития». Наименование «Губернский» было в планах и в документах никак не отражалось. Теперь его в планах нет. Мы называемся «Центр культурного развития», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в учреждении культуры.

Преобразование здания Дома офицеров на улице Ленинградской началось в мае 2018-го. Высоту его увеличили на два метра, территорию расширили на тысячу с лишним квадратных метров.

Первоначально преображенный культурный центр микрорайона было решено назвать «На Ленинградской». При этом некоторые пензенцы в соцсетях просили сохранить прежнее наименование.

«Пожалуйста, не переименовывайте! Пусть останется «Дом Офицеров», «Предлагаю оставить старое название», - написали пользователи на странице экс-губернатора Ивана Белозерцева в Instagram.

Название почти прижилось, однако неожиданно стал известен иной вариант. Во время визита 21 августа 2020 года в Пензу заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко реконструированный объект был представлен ему как губернский центр культурного развития «Аструм».

12 декабря Иван Белозерцев во время прямой линии объявил об очередном решении: учреждение решено назвать центром культурного развития «Губернский». А 20-го состоялось торжественное открытие объекта.