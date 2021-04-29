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Общество

Бывший Дом офицеров в Пензе остался безымянным

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Реконструированный бывший Дом офицеров в Пензе, а ныне центр культурного развития не будет называться «Губернским».

«По документам объект всегда назывался «Центр культурного развития». Наименование «Губернский» было в планах и в документах никак не отражалось. Теперь его в планах нет. Мы называемся «Центр культурного развития», - пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ» в учреждении культуры.

Преобразование здания Дома офицеров на улице Ленинградской началось в мае 2018-го. Высоту его увеличили на два метра, территорию расширили на тысячу с лишним квадратных метров.

Первоначально преображенный культурный центр микрорайона было решено назвать «На Ленинградской». При этом некоторые пензенцы в соцсетях просили сохранить прежнее наименование.

«Пожалуйста, не переименовывайте! Пусть останется «Дом Офицеров», «Предлагаю оставить старое название», - написали пользователи на странице экс-губернатора Ивана Белозерцева в Instagram.

Название почти прижилось, однако неожиданно стал известен иной вариант. Во время визита 21 августа 2020 года в Пензу заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко реконструированный объект был представлен ему как губернский центр культурного развития «Аструм».

12 декабря Иван Белозерцев во время прямой линии объявил об очередном решении: учреждение решено назвать центром культурного развития «Губернский». А 20-го состоялось торжественное открытие объекта.

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Гость||

Дубы вокруг.."Дубрава" звучит! Да и ностальгия для старожилов о заведении напротив, где прошла молодость!

Гость||

"Дом Курдовой",если она отдала ему много трудовых лет!!!

Гость||

Оставьте название "Дом Офицеров"

Гость||

Проблем в городе больше нет...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наименование «Губернский» было в планах и в документах никак не отражалось. Теперь его в планах нет.
Название Ваня замполит или танкист но Ваня

Гость||

оставьте Дом офицеров! У нас там свадьба в малом зале была))) И спасибо Белозерцеву за это здание, за прекрасную Олимпийскую аллею-парк, где одно удовольствие гулять, за площадь Ленина, где нет свободного места в погожие дни. И за то, что Пенза стала преображаться при нем! Город стал похож на город! Р.S. кто живет по принципу - Король умер, да здравствует кто угодно после короля! - не утруждайте себя комментариями, особенно парочка проплаченных троллей, которые здесь в каждой теме ошиваются.

Гость||

Гость писал(a):

Название Ваня замполит или танкист но Ваня
вот один из троллей упражняется

Гость||

"Дом офицеров"! Чё запретили это название? Типа иван обделалси и таперича низзяяя????

Гость||

"И спасибо Белозерцеву за это здание, за прекрасную Олимпийскую..."

За бардюры с плиткой забыл покланятся,лишенец, наклал иван этого добра по самое не хочу, на века обеспечил!

Имя: Гость
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